Экс-глава отдела Северо-Западного МЧС отделался условным сроком за взятку 12,8 млн рублей

В Санкт-Петербурге к условному сроку приговорен бывший начальник отдела строительства Северо-Западного регионального центра МЧС России Руслан Гареев, который получил откат в размере 12,8 млн рублей за то, что отдал госконтакт на возведение комплекса подготовки спасателей компании «Лапин Энтерпрайз». Коррупционер провел в СИЗО четыре года, суд посчитал, что обвиняемый искупил 50-миллионный ущерб государству.

Конкурс на строительство и реконструкцию Учебно-тренировочного комплекса Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда для подготовки спасателей МЧС РФ проходил в конце 2009 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга. Установлено, что «Лапин Энтерпрайз» по этому госконтракту получила из казны 213,4 млн рублей.

Гареев подписывал справки о стоимости выполненных работ, в результате государству был нанесен ущерб в размере 50 млн рублей. Отмечается, что начальник тогда получил откат в размере 6% – не менее 12,8 млн рублей, деньги он потратил «по своему усмотрению».

Кроме того, Гареев, предположительно, может быть причастен к срыву строительства вертодрома МЧС, контракт на возведение которого оценивался в 1 млрд рублей.

Арестовали Гареева летом 2013 года. Сначала его преступление квалифицировали как злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ), «повлекшие тяжкие последствия» по 3-й части, а также по пункту «г» части 4 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лицом, занимающим государственную должность». Однако потом обвинение смягчили до «существенных нарушений интересов» по 1-й части, при этом было решено, что срок давности нарушения истек.

Гареев свою вину не признал. Суд приговорил его к четырем годам условно с трехлетним испытательным сроком.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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