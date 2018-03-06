В Петербурге строящие метро рабочие устроили забастовку из-за долгов по зарплате

В Санкт-Петербурге 30 сотрудников «СМУ-11 Метрострой» устроили забастовку. Сами проходчики говорят, что уже три месяца не получают зарплату.

В строящемся тоннеле от станции метро «Театральная» к «Горному институту» 6 марта был остановлен проходческий щит, передает «Фонтанка». Утренняя смена, порядка 30 человек, не вышла на работу. В настоящее время в тоннеле находятся несколько человек из техобслуживания.

По данным издания, работники написали заявление по 142-й статье Трудового кодекса РФ о невыходе в связи с длительной задержкой оплаты труда. По их словам, в последний раз они получали деньги в январе, тогда «СМУ-11 Метрострой» выплатило своим сотрудникам часть зарплаты за октябрь и ноябрь.

Дневная смена должна приступить к работе в 15.00. Пока неизвестно, поддержат ли проходчики своих коллег и продолжат ли забастовку.

Ранее часть рабочих собиралась остановить прокладку тоннеля 2 марта. Руководство «СМУ-11 Метрострой» обещало рассчитаться с долгами по зарплате в ближайшее время, потому сотрудники отказались от своей затеи.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 05.03.18

«Устойчивый рост»: Росстат уточнил официальные цифры обеднения страны. / Жительницу Петербурга сбили две машины на пешеходном переходе. / Экс-глава отдела Северо-Западного МЧС отделался условным сроком за взятку 12,8 млн рублей. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»