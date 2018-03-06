«Метрострой» выделил 50 млн на зарплаты бастующим рабочим, но деньги до людей не дошли

В ОАО «Метрострой» подтвердили, что в строящемся тоннеле от станции метро «Театральная» к «Горному институту» остановлены работы. При этом на погашение задолженности перед сотрудниками было направлено более 50 млн рублей, однако деньги людям до сих пор не выдали.

Официального уведомления о том, что в шахте № 574 остановлен проходческий щит, ОАО «Метрострой» не получало, сообщили в пресс-службе компании «Фонтанке». Однако известно, что работы в тоннеле не ведутся с утра 6 марта.

Подрядная организация ЗАО «СМУ-11 Метрострой» получила на банковский счет 51 млн рублей с целевым назначением на выплату заработной платы. Оказалось, что компания не сможет расплатиться с работниками, так как счет арестован налоговиками. К решению вопроса были привлечены государственная трудовая инспекция, прокуратура Санкт-Петербурга, местное Управление Федеральной службы судебных приставов.

«Совместно со службой судебных приставов СМУ-11 было принято решение о расчете с каждым сотрудником отдельно через службу судебных приставов, – пояснили в ОАО «Метрострой». – Данная схема применяется впервые. Средства на заработную плату перечисляются по требованию судебных приставов на спецсчет, с которого каждый сотрудник СМУ-11 лично получит заработную плату. Насколько нам известно, зарплатные ведомости на всех сотрудников организации составлены и переданы в службу судебных приставов на прошлой неделе, денежные средства находятся на спецсчете».

Задержка обусловлена тем, что в схеме движения средств задействовано среди прочих казначейство, расположенное в Москве. Таким образом, до сегодняшнего дня, несмотря на обещания, данные ранее, деньги не выдавались.

В ОАО «Метрострой» уверили, что зарплату начнут выдавать «в самое ближайшее время». Кроме того, в компании не исключили замену подрядчика, в том случае если ЗАО «СМУ-11 Метрострой» не сможет выполнять договорные обязательства.

Ранее сообщалось, что проходчики утренней смены не вышли на работу, объявив забастовку из-за задержки заработной платы. По словам работников, деньги они видели в последний раз в январе, тогда им выдали часть зарплаты за октябрь и ноябрь.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 06.03.18

В Петербурге строящие метро рабочие устроили забастовку из-за долгов по зарплате. / «Устойчивый рост»: Росстат уточнил официальные цифры обеднения страны. / Жительницу Петербурга сбили две машины на пешеходном переходе. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»