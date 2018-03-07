Забастовка строителей метро в Петербурге обернулась уголовным делом

Проходчики ЗАО «СМУ-11 Метрострой», которые прокладывают тоннель от станции «Театральная» к «Горному институту», вновь не вышли на работу. По словам рабочих, им так и не пришли зарплаты за ноябрь. Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело.

Как сообщает «Фонтанка» со слов бастующих, утренняя смена 7 марта не вышла в забой. Проходческий щит не запущен. Руководство организации пообещало встретиться с бригадирами в полдень.

Проходчики начали забастовку утром 6 марта из-за невыплаты заработной платы. В последний раз рабочие получали деньги в январе, им выдали часть заработанных за октябрь и ноябрь средств. В ОАО «Метрострой» заявили, что на счет СМУ-11 перевели 51 млн рублей на погашение задолженности, но, так как счета организации были арестованы налоговиками, выплачивать деньги проходчикам будут через спецсчет под контролем приставов.

По результатам проверки, прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) в отношении гендиректора СМУ-11 «Метрострой» Андрея Морозова. Общая задолженность предприятия перед работниками превышает 70 млн рублей. В ноябре Морозов стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 07.03.18

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