«Гарден Сити» продолжает коллекционировать нарушения

В торгово-выставочном комплексе (ТВК) «Гарден Сити» проблемы копятся как снежный ком. Не успели журналисты рассказать о грубейших нарушениях пожарной безопасности в комплексе, как в СМИ начали обращаться неравнодушные горожане с новыми жалобами.

После материала, вышедшего на канале PITER.TV, с журналистами связалась петербурженка Елена Иванова. Она рассказала о своем противостоянии с «Гарден Сити» по поводу сохранения исторического здания – водонапорной башни, расположенной прямо на территории комплекса. Сейчас здесь расположен магазин, и при монтаже электропроводки была грубо повреждена старинная кирпичная кладка.

«Это вмешательство в конструкцию здания исторического памятника, облика. Я являюсь коренной жительницей этого города и считаю, что как бы исторический облик нельзя разрушать и конструкцию надо все-таки сохранять, чтобы она была доступной для людей, для нашего поколения», – отметили жительница северной столицы.

История появления самого ТВК возле этой водонапорной башни вызывает интерес. Раньше историческое здание было гораздо большей площади, однако значительная его часть была разрушена пожаром. На этом «пепелище потом и воздвигли «Гарден Сити». Местные жители считают, что это могло быть сделано умышленно – в районе Лахты и Ольгино это не единственный случай крайне «удачных» с коммерческой точки зрения пожаров.

Обратившаяся к журналистам Елена не стала дожидаться, когда к ней прислушаются владельцы здания, и отправила официальную жалобу по поводу сохранения памятника в прокуратуру. Напомним, что за неподобающее обращение с объектом культурного наследия руководство «Гарден Сити» может заплатить от 100 тысяч до 1 млн рублей.

Упомянула петербурженка в своей жалобе и несоблюдение требований к пожарной безопасности, ведь из-за халатности владельцев опасности подвергается не только памятник архитектуры, но и жизни тысяч посетителей.

Съемочная группа Piter.TV самостоятельно еще раз убедилась, что нарушения так и не были исправлены: эвакуационные выходы закрыты, огнезащита на системе дымоудаления не восстановлена, а к внешним патрубкам водоснабжения так и не подобраться. Посетители комплекса при неблагоприятном развитии событий халатность владельцев «Гарден Сити» ощутят на собственных легких: все эти нарушения сократят время на эвакуацию в разы.

Также в здании обнаружилось незапертое помещение со строительными материалами и стеклом, куда может попасть любой посетитель, что может быть опасно, особенно для детей.

Фото videocore.tv

Фото: официальный сайт МЧС

Фото videocore.tv

Пока ни материалы в СМИ, ни официальные предписания МЧС не заставили владельцев «Гарден Сити» предпринять хоть какие-то шаги для исправления сложившейся ситуации. Неужели бизнесменам нужен несчастный случай, чтобы взяться за благоустройство комплекса? Хочется верить, что надзорным органам и неравнодушным петербуржцам удастся заставить руководство комплекса задуматься о проблемах.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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