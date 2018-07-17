Закрыть нельзя оставить: петербуржцы требуют прекратить работу «Гарден Сити»

Торговый комплекс «Гарден Сити» признан одним из самых опасных для посетителей объектов Санкт-Петербурга. Несмотря на многочисленные замечания со стороны МЧС, нарушения до сих пор не устранены, но комплекс продолжает работать.

Весной этого года сотрудники МЧС выявили в «Гарден Сити» несколько десятков грубых нарушений норм пожарной безопасности. Преимущественно претензии касались автоматических систем пожарной сигнализации, недочетов в системе противодымной защиты, системах автоматического пожаротушения и неудовлетворительного состояния эвакуационных путей. По сообщению надзорной службы, это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

В результате прокуратура Санкт-Петербурга обязала владельцев «Гарден Сити» выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей и до февраля 2019 года устранить нарушения.

Однако, по мнению общественников, выявленные несоответствия безопасности должны были привести к закрытию ТК. Как, например, это было с торговым центром «Кубус» в Гатчине или комплексом на улице Одоевского, 33 на Васильевском острове. Пока ведутся ремонтные работы, торговый центр представляет собой опасность для посетителей, особенно для детей. По данным администрации ТВК, 70% покупателей являются родителями несовершеннолетних.

Кроме того, в поддержку закрытия «Гарден Сити» петербуржцы организовали сбор подписей. Петиция уже набрала более трёх тысяч голосов. Также, по мнению активистов, владельцы ТК незаконно используют не по назначению водонапорную башню, которая является памятником архитектуры. Сейчас там работает магазин, что может нанести ущерб культурному наследию.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 17.07.18

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