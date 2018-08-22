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Среда, 22 августа 2018, 13:48 мск

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ФСБ нагрянула с обысками в метрополитен Петербурга

Сотрудники управления ФСБ нагрянули с обысками в ГУП «Петербургский метрополитен», сообщает пресс-служба ведомства. Данные мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СКР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, должностные лица метрополитена причастны к поставкам контрафактной продукции для нужд подземки. Следственные действия идут в помещениях метрополитена, офисах подрядчиков и жилищах предполагаемых участников преступной схемы, уточнили в пресс-службе управления ФСБ. Результаты обысков и детали уголовного дела пока держатся в секрете в интересах следствия.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 21.08.18

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