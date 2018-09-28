В Калининграде мужчина с лопатой напал на ребенка

Калининградские следователи разыскивают мужчину, напавшего на ребенка. Восьмилетнего мальчика с рублеными ранами головы обнаружили у дачных участков.

По данным следствия, ребенок шел на автобусную остановку, когда к нему подошел незнакомый мужчина и нанес несколько ударов лопатой по голове. Раненого школьника нашли в садовом товариществе «Чайка» на улице Большая Окружная города Калининграда.

Мальчика госпитализировали. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. На кадрах, опубликованных СКР, видно, как мужчина с лопатой выбегает из перехода, его лицо прикрыто балаклавой.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Опрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Глава областного управления СКР взял ход расследования под личный контроль.

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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