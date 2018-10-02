В Калининграде обвиняемый в покушении на мальчика бомж сознался в убийстве незнакомки

Калининградские следователи предъявили 49-летнему мужчине без определенного места жительства обвинение в покушении на убийство 8-летнего мальчика (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 27 сентября мужчина решил убить незнакомого ему школьника. Он вооружился лопатой и не менее трех раз ударил ребенка по голове. Думая, что мальчик умер, обвиняемый перенес его в лесополосу, а сам скрылся. Мальчика обнаружили прохожие, он был госпитализирован, где получил квалифицированную медицинскую помощь. Его жизнь вне опасности.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил, что испытывал неприязнь к детям, так как они его дразнили. Сегодня суд Калининграда рассмотрит ходатайство об аресте обвиняемого. Оказалось, что это не единственное преступление, совершенное обвиняемым. В следственном управлении рассказали, что в ходе осмотра пустыря, где ночевал бомж, было обнаружено захоронение человеческих костных останков. По словам обвиняемого, около года назад он убил женщину, сжег ее тело и закопал.

В Калининграде обвиняемый в покушении на мальчика бомж сознался в убийстве незнакомки

Следователи назначили генетическую экспертизу останков, которая позволит установить их принадлежность. Они проверяют показания обвиняемого в части убийства им неустановленной женщины. По одной из версий мужчина страдает психическим расстройством.

Также следователями СУ СКР по Калининградской области продолжается проверка возможной причастности обвиняемого к совершению аналогичных преступлений. Жителям и гостям Калининградской области, пострадавшим от неправомерных действий со стороны злоумышленника, либо обладающим информацией, представляющей интерес для следствия, необходимо незамедлительно обратиться в следственный отдел по Ленинградскому району Калининграда СУ СКР, либо по телефонам 8-401-2-305-752, 8-401-2-305-760 или 02.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 01.10.18

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