В Калининграде схвачен напавший с лопатой на 8-летнего ребенка

В Калининграде задержали мужчину, напавшего с лопатой на 8-летнего мальчика, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Им оказался 49-летний местный житель. Подозреваемый проживал в районе улицы Большая Окружная в областном центре, в полукилометре от места нападения на ребенка. По данным следователей, задержанный страдает психическим заболеванием.

В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, проверяется его возможная причастность к совершению других похожих преступлений. Следствие подало ходатайство в суд об избрании для него меры пресечения в виде ареста.

Как сообщал «Новый День», мальчика с рублеными ранами головы обнаружили прохожие 27 сентября в садовом товариществе «Чайка» на улице Большая окружная города Калининграда. Ребенок шел на автобусную остановку, когда к нему подошел незнакомый мужчина и нанес несколько ударов лопатой по голове. Мальчика госпитализировали. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Следователи установили личность подозреваемого, изучив записи камеры видеонаблюдения. На кадрах, опубликованных СКР, видно, как мужчина с лопатой выбегает из перехода, его лицо прикрыто балаклавой. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Калининград, служба информации РИА «Новый День»

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