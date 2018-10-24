В Ленинградской области чиновник выкинул взятку в окно автомобиля, уходя от погони

Чиновник из поселка Токсово во Всеволожском районе Ленинградской области получил взятку от местного депутата за покровительство. Когда коррупционера попытались арестовать, он пытался уйти от полиции и избавиться от денег.

По версии следствия, глава поселковой администрации получил 300 тысяч рублей из 2 млн «за подписание актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по восстановлению канализационно-очистных сооружений в поселке Токсово и дальнейшее общее покровительство».

Деньги передавались в автомобиле, сразу после этого появились полицейские, но подозреваемые решили скрыться. Во время погони преследуемые попытались избавиться от имевшихся у них денег, выбрасывая их в окна машины, пишут местные СМИ.

Подозреваемых удалось задержать, в этот момент чиновнику, получившему взятку, стало плохо, в результате он был госпитализирован с места происшествия в медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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