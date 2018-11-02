Бывшему заместителю начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере через посредника, совершенном с вымогательством (ч.6 ст.290 УК РФ). Кроме того, обвинения предъявлены двум бывшим сотрудникам правоохранительных органов – представителям коммерческой организации. Как сообщили в пресс-службе СКР, их обвиняют в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

Высокопоставленный антикоррупционер УМВД по Архангельской области попался на крупной взятке

По версии следствия, с января 2018 года сотрудники УЭБиПК УМВД по Архангельской области проводили проверку деятельности ряда предприятий лесопромышленного комплекса, в ходе которой сделки, осуществляемые этими компаниями, были ограничены. Замначальника областного управления при посредничестве бывших коллег обратился к руководству коммерческой организации с предложением за взятку в сумме 3 млн рублей предоставить информацию о ходе проверки. При этом он угрожал продолжить ограничение сделок в случае отказа.

Осознавая, что ограничения повлекут существенные убытки и даже банкротство предприятия, руководство компании было вынуждено согласиться на дачу взятки должностному лицу. После чего, при посредничестве двух других обвиняемых, указанная сумма была передана.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, при содействии подразделения собственной безопасности УМВД России по Архангельской области.

В отношении бывшего заместителя начальника УЭБиПК УМВД России по Архангельской области и одного из посредников судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они свою вину не признали. В отношении второго посредника во взяточничестве, признавшего свою вину, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Архангельск, Иван Гридин

Архангельск. Другие новости 01.11.18

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