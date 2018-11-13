В Калининграде директор «Водоканала» обвиняется в растрате более 80 млн рублей

Директор муниципального предприятия «Водоканал» в Калининграде Александр Иващенко стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, ущерб от действий Иващенко оценивается в 81 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 285 и 160 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и присвоение или растрата).

В городской администрации сообщили, что Иващенко оставил свой пост в начале ноября. Он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, передает «Интерфакс».

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

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