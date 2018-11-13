российское информационное агентство 18+

Ямал – Спецпроект

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 ноября 2018, 19:02 мск

Новости Северо-Запад

Новости дня, Новости кратко

В Калининграде директор «Водоканала» обвиняется в растрате более 80 млн рублей

Директор муниципального предприятия «Водоканал» в Калининграде Александр Иващенко стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий.

По данным следствия, ущерб от действий Иващенко оценивается в 81 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 285 и 160 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и присвоение или растрата).

В городской администрации сообщили, что Иващенко оставил свой пост в начале ноября. Он написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, передает «Интерфакс».

Калининград, Служба информации РИА «Новый День»

Калининград. Другие новости 13.11.18

«Правительство выводит средства из-под контроля Госдумы»: оппозиция отказалась голосовать за поправки в бюджет. / В режиме экономии: средний чек в магазине «похудел». / В России беспрецедентно выросли доходы регионов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Коррупция

В Башкирии под суд пойдут 20 автоподставщиков, в том числе экс-полицейские

Красноярских чиновников заподозрили в наживательстве на ветеранах

Подмосковный депутат попался на получении крупной взятки, которую вымогал

По стопам предшественника: врио мэра Махачкалы подозревают в хищении 40 млн рублей

Симферопольские полицейские ответят за избиение трех задержанных

Камчатский депутат попался на многомиллионной взятке

В Забайкалье экс-чиновники получили за откаты 24,5 года «строгача» на двоих

Высокопоставленный антикоррупционер УМВД по Архангельской области попался на крупной взятке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,

Новости партнеров