В Санкт-Петербурге надышавшийся шариками водитель сбил насмерть двух человек

ДТП в Санкт-Петербурге стало причиной гибели двух человек, еще трое пострадали. Авария произошла по вине водителя, лишенного прав. По данным местных СМИ, мужчина надышался дурманящим газом.

Как сообщает пресс-служба СКР по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в ночь на 24 февраля у дома 55 по Невскому проспекту. «Управляя автомобилем «БМВ Х6» подозреваемый совершил столкновение с другим автомобилем, после чего на тротуаре наехал на пешеходов, в результате чего мужчина и женщина погибли на месте происшествия, а трое пострадавших госпитализированы в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

За рулем автомобиля был уроженец Азербайджана 30-летний Мурад Касымов. Его задержали за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 6 статьи 264 УК РФ). Следствие намерено выйти в суд с ходатайством об аресте.

Касымов был лишен водительского удостоверения 14 ноября 2018 года, пишет «Фонтанка». По данным издания, в момент аварии он был под воздействием дурманящего газа. Местные жители называют такой вид развлечений – «надышаться шариками». Примечательно, что газообразное вещество, оказывающее непредсказуемый эффект на организм человека, находится в свободной продаже.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.02.19

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