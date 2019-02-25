Водителя, сбившего пешеходов в Санкт-Петербурге, отправили под арест

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца 30-летнего Мурада Касымова, который в ночь на 24 февраля сбил пешеходов на Невском проспекте. Следствие считает, что виновник аварии может скрыться.

«Избрать в отношении обвиняемого Касымова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 23 апреля 2019 года», – цитирует судью «Интерфакс».

Следователь указал, что виновник ДТП имеет загранпаспорт, часто бывает за границей и может скрыться от правоохранительных органов. Прокурор ходатайство об аресте поддержал.

В свою очередь Касымов свою вину признал, раскаялся и сказал, что готов понести наказание.

Авария произошла ночью у дома 55 по Невскому проспекту. Автомобиль BMW X-6 выехал на тротуар и сбил прохожих. Два человека погибли на месте, трое госпитализированы. В момент ДТП Касымов был под воздействием дурманящего газа. Кроме того, выяснилось, что водитель был лишен прав с осени прошлого года, за последние несколько лет на него составили 55 протоколов за различные нарушения ПДД.

Уголовное дело возбуждено за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 6 статьи 264 УК РФ).

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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