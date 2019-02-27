Депутаты хотят ограничить продажу «веселящего газа»

Депутаты Госдумы выступают за введение ограничений на продажу закиси азота. На такое решение их натолкнули громкие аварии, которые случаются по вине водителей, одурманенных так называемыми «шариками».

Запросы правоохранителям с просьбой проверить развлекательные заведения, где могут свободно продавать «веселящий газ», направили зампред комитета по контролю и регламенту Михаил Романов и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет «Фонтанка».

«Применение закиси азота в неконтролируемых медиками дозах вызывает одурманивающий эффект и может приводить к нарушениям мозговой деятельности и работы нервной системы, вплоть до летального исхода», – подчеркнул Пискарев.

По мнению парламентариев, действующих санкций недостаточно и необходимо ужесточить продажу закиси азота, а именно, ограничить его оборот исключительно медицинскими и промышленными целями, а также запретить его рекламу.

Как ранее сообщал «Новый День», в Санкт-Петербурге водитель врезался в пешеходов после того, как подышал «шариками». В результате аварии погибли два человека, еще трое были госпитализированы. Виновника ДТП отправили под арест, оказалось, что он лишен прав, а также 55 раз за последние несколько лет нарушал ПДД.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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