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Вторник, 26 февраля 2019, 11:24 мск

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Полицейский построил баню усилиями подчиненных и стал фигурантом уголовного дела

Фото: СУ СКР по Архангельской области

Бывший начальник ОМВД России «Приморский» в Архангельской области привлек подчиненных к строительству бани. Таким образом он сэкономил много денег на бесплатном труде. Полицейского обвинили в превышении полномочий.

Фото: СУ СКР по Архангельской области

Как сообщили в областном управлении СКР, в 2017 году подозреваемый направил двух сотрудников органов внутренних дел на строительство бани на земельном участке в Холмогорском районе Архангельской области. Полицейские согласились на работу, опасаясь неблагоприятных последствий.

В качестве строителей стражи порядка проработали несколько месяцев, при этом они получали заработную плату по должностям, но отсутствовали на рабочих местах, фактически не исполняя должностные обязанности. За счет этого начальник сэкономил более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы», – говорится в сообщении СКР.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

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