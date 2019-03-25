«Есть поддержка Жириновского»: Стас Барецкий собрался в губернаторы Петербурга

Музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил о намерении идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга.

По его словам, он будет баллотироваться от партии ЛДПР. «Владимир Вольфович одобрил и поддержал мое решение, так как я являюсь старейшим участником партии и состою в ее рядах с 2000 года», – заявил шоумен в комментарии НСН.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Сейчас пост врио главы Северной столицы занимает Александр Беглов, который сменил на этом посту отправленного в отставку Георгия Полтавченко.

В начале марта сообщалось, что КПРФ выдвинет в губернаторы Петербурга известного кинорежиссера, депутата Госдумы Владимира Бортко. В феврале о своем намерении идти на губернаторские выборы в Петербурге заявил сотрудничающий с коммунистами журналист Максим Шевченко, при этом он допускал, что будет участвовать в кампании в качестве самовыдвиженца.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.03.19

Пятиклассник сломал позвоночник, делая селфи. / Разогнать и точка: Сергей Шнуров обрушился с критикой на минкульт РФ. / Тарифы на вывоз мусора в России подскочили в среднем на 51%. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»