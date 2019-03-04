российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 4 марта 2019, 12:39 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

КПРФ выдвинет в губернаторы Санкт-Петербурга известного режиссера

Известный кинорежиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко будет выдвинут кандидатом на предстоящих в сентябре выборах губернатора Санкт-Петербурга. Такое решение приняла КПРФ. Ранее о своем желании участвовать в избирательной кампании в северной столице заявлял сотрудничающий с компартией журналист Максим Шевченко, однако коммунисты рассчитывают выдвинуть единого кандидата.

Как пишет «Коммерсантъ», кадровая комиссия ЦК КПРФ выбрала двух кандидатов на региональные выборы: это режиссер Владимир Бортко, который станет конкурентом врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, и депутат регионального Заксобрания Сергей Токарев, который пойдет на губернаторские выборы в Липецкой области. Зампред ЦК компартии по оргвопросам Юрий Афонин подтвердил изданию информацию о выдвижении Бортко, назвав его опытным человеком, «который известен не только среди жителей города, но и всей страны». В Госдуму Бортко прошел по «согласованному» одномандатному округу, в котором не было кандидата от партии власти.

В феврале о своем намерении идти на губернаторские выборы в Санкт-Петербурге заявил журналист Максим Шевченко, при этом он допускал, что будет участвовать в кампании в качестве самовыдвиженца. В 2018 году Шевченко баллотировался от КПРФ в губернаторы Владимирской области, но не смог пройти муниципальный фильтр. «Коммерсанту» Шевченко сообщил, что готов участвовать в выборах, невзирая на выдвижение от КПРФ Бортко. Окончательное решение Шевченко пообещал объявить в мае. «Левая оппозиция должна консолидированно выступать. Я буду это делать там, где позиции власти наиболее уязвимы. По закону я могу выдвинуться во всех регионах, где проходят выборы», – заявил он.

В КПРФ сообщили, что пока не обсуждали вариант, при котором в Санкт-Петербурге пойдут сразу оба кандидата – Афонин отметил, что в этих выборах от партии должен участвовать Бортко, а Шевченко мог бы проявить себя в других регионах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.03.19

Снегопад в Москве: автопробки и задержки авиарейсов. / «Оказали заботу»: Берлин предупредил об опасности китайских ракет для России. / Торговые сети опасаются дефицита алкоголя из-за сбоя в системе казначейства. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / КПРФ

«Геноцид и стыдоба»: «Единая Россия» в Госдуме отказалась повышать пенсии

Россия на грани: население не выдерживает нагрузки

25-летие Конституции РФ: «дикая» коррупция и вымирание страны

«Кризис не для всех». В Госдуме определили, кто богатеет, пока власть отбирает деньги у населения

Олигархи богатеют, в экономике – мрак. Зюганов раскрыл реальные планы правительства РФ

КПРФ и «СР» отказались голосовать за бюджет: в ответ предложено их «слить»

«Пенсионный» референдум утонул, как подлодка «Курск»: КПРФ ищет варианты отменить реформу

КПРФ слишком легко сдала выборы в Приморье: избиратели могут не простить

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, КПРФ,

Новости партнеров