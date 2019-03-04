КПРФ выдвинет в губернаторы Санкт-Петербурга известного режиссера

Известный кинорежиссер, депутат Госдумы Владимир Бортко будет выдвинут кандидатом на предстоящих в сентябре выборах губернатора Санкт-Петербурга. Такое решение приняла КПРФ. Ранее о своем желании участвовать в избирательной кампании в северной столице заявлял сотрудничающий с компартией журналист Максим Шевченко, однако коммунисты рассчитывают выдвинуть единого кандидата.

Как пишет «Коммерсантъ», кадровая комиссия ЦК КПРФ выбрала двух кандидатов на региональные выборы: это режиссер Владимир Бортко, который станет конкурентом врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, и депутат регионального Заксобрания Сергей Токарев, который пойдет на губернаторские выборы в Липецкой области. Зампред ЦК компартии по оргвопросам Юрий Афонин подтвердил изданию информацию о выдвижении Бортко, назвав его опытным человеком, «который известен не только среди жителей города, но и всей страны». В Госдуму Бортко прошел по «согласованному» одномандатному округу, в котором не было кандидата от партии власти.

В феврале о своем намерении идти на губернаторские выборы в Санкт-Петербурге заявил журналист Максим Шевченко, при этом он допускал, что будет участвовать в кампании в качестве самовыдвиженца. В 2018 году Шевченко баллотировался от КПРФ в губернаторы Владимирской области, но не смог пройти муниципальный фильтр. «Коммерсанту» Шевченко сообщил, что готов участвовать в выборах, невзирая на выдвижение от КПРФ Бортко. Окончательное решение Шевченко пообещал объявить в мае. «Левая оппозиция должна консолидированно выступать. Я буду это делать там, где позиции власти наиболее уязвимы. По закону я могу выдвинуться во всех регионах, где проходят выборы», – заявил он.

В КПРФ сообщили, что пока не обсуждали вариант, при котором в Санкт-Петербурге пойдут сразу оба кандидата – Афонин отметил, что в этих выборах от партии должен участвовать Бортко, а Шевченко мог бы проявить себя в других регионах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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