Выборы в Санкт-Петербурге: есть риск второго тура – может «выстрелить» технический кандидат

Губернаторская избирательная кампания в Санкт-Петербурге входит в активную фазу. На данный момент известно, что документы в горизбирком подали 14 претендентов на кресло главы региона. Делать прогнозы на ход избирательной кампании пока рано, считает политолог, глава «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. Но, по его оценке, одно можно сказать точно: эти выборы будут непростыми для врио губернатора Александра Беглова. Вероятность второго тура, даже с учетом пропуска через муниципальный фильтр только технических кандидатов, исключать нельзя.

«Оценки хода компании можно будет давать только после того, как пройдет этап муниципального фильтра и регистрация. Понятно, что 14 кандидатов не будет, это технически невозможно: на них не хватит подписей», – пояснил Минченко в комментарии РИА «Новый День».

Эксперт считает, что риск второго тура выборов в северной столице при этом вполне реален. «У нас бывают истории, когда неожиданно стреляет технический кандидат – как, например, это было с Коноваловым в Хакасии, – напомнил политолог. – Поэтому я бы не торопился говорить, что гарантированно будет один тур». По его словам, предварительные оценки показывают, что у Беглова не такой уж большой запас прочности.

Беглов первым подал документы в горизбирком, причем, по информации «Фонтанка.ру», сделал это за полчаса до официального начала работы комиссии. Врио губернатора идет на выборы самовыдвиженцем, а это значит, что ему нужно будет собрать больше 76 тысяч подписей – не менее 2% от общего числа избирателей северной столицы. Самовыдвиженцами на губернаторские выборы идут еще двое претендентов: это бывший омбудсмен Санкт-Петербурга Игорь Михайлов, и подавший сегодня утром документы бизнесмен, бывший председатель «Пиратской партии России» Павел Рассудов. Сбор подписей для самовыдвиженцев не исключает необходимости прохождения муниципального фильтра – это 155 (10% от общего числа) подписей муниципальных депутатов.

Партии выдвинули на выборы еще 11 человек. Так, от «Патриотов России» документы сдал Андрей Алексеров, глава Совета депутатов МО «Южно Приморский», обладатель премии правительства Санкт-Петербурга «За активное участие в обеспечении правопорядка» и многочисленных грамот и благодарностей. «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» выдвинула строителя, главу исполкома городского отделения ОНФ Павла Созинова, который прежде был советником вице-губернатора Александра Вахмистрова.

От «Гражданской силы» на выборы заявился главврач Межрайонного врачебно-физкультурного диспансера №1 Владимир Григорьев, от «Демократической партии России» – экс-гендиректор ООО «ФорексИнвестГрупп», муниципальный депутат поселка Петро-Славянка Владимир Козыро. Кстати, возглавляет этот муниципальный совет Яков Владимирович Козыро.

«Партия прогресса» (бывшая партия «Гражданская позиция») отправила на выборы гендиректора и совладельца «Сестрорецкого кабельного телевидения» Николая Заборовского. Эту политическую силу называют очередным детищем-спойлером политтехнолога Андрея Богданова. В 2014 году Заборовский участвовал в муниципальных выборах в Сестрорецке в качестве кандидата от «Единой России», и получил мандат. Об участии в сентябрьских выборах заявила и еще одна партия, созданная при участии Богданова – «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС), выдвинувшая педагога Дома пионеров Калининского района Любовь Посняченко.

От «Родины» документы в горизбирком сдал лидер городского отделения партии Андрей Петров. В 2014 году он уже участвовал в губернаторских выборах, и набрал всего 2,36% голосов. Правда, свой бонус после этого получил: на пару лет стал замглавы администрации Центрального района.

Бывший «яблочник» Михаил Амосов участвует в кампании от «Гражданской платформы». Три парламентские партии тоже выдвинули кандидатов: КПРФ – депутата Госдумы, кинорежиссера Владимира Бортко, ЛДПР – руководителя партийной фракции в Заксобрании Санкт-Петербурга Олега Капитанова, а «эсеры» – племянницу лидера партии Сергея Миронова Надежду Тихонову.

Кроме того, сегодня документы в горизбирком сдал экс-член КПРФ и «Коммунистов России» Виктор Перов – он выдвинут «Политической партией социальной защиты». Перов в северной столице известен тем, что несколько раз заявлял о своем намерении поставить памятник Лаврентию Берии.

О своем намерении участвовать в губернаторской избирательной кампании ранее заявляли также депутат Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский, глава фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева, а также лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов. В то же время наблюдатели не исключают выдвижения депутата ЗакСа Максима Резника, который оказался в последнее время в центре многочисленных скандалов, обсуждаемых в Интернете. Накануне к участию в выборах Резника призвал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Горизбирком Санкт-Петербурга будет принимать документы у претендентов на пост губернатора до 1 июля. Выборы назначены на 8 сентября.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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