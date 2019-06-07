Губернатором Санкт-Петербурга хочет стать претендент в мэры Москвы

Сегодня в Санкт-Петербурге на губернаторские выборы, которые намечены на 8 сентября, заявились еще два кандидата – местный предприниматель Александр Чухлебов и Владислав Бузаров, который ранее претендовал на пост мэра Москвы. Таким образом, документы в городскую избирательную комиссию сдали уже 19 претендентов на кресло губернатора.

Как сообщила пресс-служба горизбиркома Санкт-Петербурга, Чухлебова выдвинуло региональное отделение «Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу».

Бузаров идет на выборы самовыдвиженцем. Он известен тем, что в 2013 году предпринимал попытку участвовать в кампании по выборам мэра Москвы, однако Мосгоризбирком (МГИК) отказал ему в регистрации, мотивировав это тем, что претендент не представил ни одного из необходимых документов. Бузаров подал в суд на МГИК, потребовав отменить решение и взыскать с комиссии 1,5 млрд рублей в качестве возмещения убытков. Решение Мосгорсуда Бузаров оспорил в Верховном суде, однако проиграл дело и там.

Таким образом, в избирательной кампании в северной столице намерены участвовать уже 19 кандидатов. В их числе, самовыдвиженцы врио губернатора Александр Беглов, бывший омбудсмен Санкт-Петербурга Игорь Михайлов, бывший председатель «Пиратской партии России» Павел Рассудов, а также выдвинутый «Яблоком» Борис Вишневский.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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