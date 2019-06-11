Балтийских таможенников уличили в поставленном на поток взяточничестве

В Санкт-Петербурге сотрудников Балтийской таможни заподозрили в коррупции. Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что замначальника таможенного поста поручил государственному таможенному инспектору потребовать от представителей коммерческой организации и иных юридических лиц, осуществляющих коммерческую деятельность, связанную с транзитным перемещением товаров через Турухтанный таможенный пост, на постоянной основе ежемесячно передавать ему взятки. Размер мзды варьировался в зависимости от количества перемещаемого товара.

Таможенный инспектор, действуя по этому поручению, регулярно получал взятки и передавал их заместителю начальника таможенного поста. По версии следствия, с 11 апреля 2019 года по 6 июня 2019 года инспектор получил от коммерческих организаций около 900 тыс. рублей.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 11.06.19

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