В Ленинградской области перед судом предстанут участники преступной группы, которых обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонт оборудования в Сайменском канале. Как сообщили в пресс-службе СКР, руководителя ФГУ «Сайменский канал» и двух его подельников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Главу «Сайменского канала» обвинили в мошенничестве на 35 млн рублей

По данным следствия, с августа 2013 по ноябрь 2017 года глава организации совместно с сообщниками, выступавшими в качестве подрядчиков, воспользовался служебным положением и обманным путем похитили средства федерального бюджета, выделяемые на текущий ремонт светящих навигационных знаков Сайменского фарватера.

Обвиняемые разработали схему, согласно которой работы были выполнены в заведомо меньших объемах и видах, чем это предусмотрено госконтрактами. Из бюджета было выделено более 83,9 млн рублей, из которых мошенники похитили более 35 млн рублей и распределили между собой в заранее оговоренных долях. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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