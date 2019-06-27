Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янтаря, агропромышленного комплекса и лесного хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области (ныне – старшего оперуполномоченного по особо важным делам 5 отдела УЭБ и ПК регионального УМВД) и троих его подчиненных.

В Калининграде полицейские ответят за кражу янтаря на 14 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе СКР, в зависимости от роли каждого полицейским предъявлены обвинения в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, незаконном вмешательстве в деятельность юрлица должностным лицом с использованием служебного положения, причинившее крупный ущерб, грабеже (п.«б» ч.4 ст.158, ч.1 ст.286, ч.2 ст.169, ч.1 ст.161 УК РФ).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативных мероприятий, проведенных УФСБ России по Калининградской области. По данным следствия, летом 2017 года старший оперуполномоченный, располагая сведениями о том, что в помещении магазина, занимающегося реализацией янтаря и изделий из него, расположенного на улице Черняховского в Калининграде, хранится большое количество янтаря и изделий из него, из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с коллегами. Они решили совершить кражу.

По версии следствия, желая придать видимость законности своим действиям, обвиняемые, используя должностное положение, инициировали производство обыска в помещении магазина в рамках ранее возбужденного уголовного дела о краже янтаря. 19 июля 2017 года, явно выходя за пределы своих полномочий, полицейские с привлечением сотрудников СОБРа регионального управления Росгвардии, не осведомленных об их преступных намерениях, проникли в магазин, провели во всех его помещениях обыск, в ходе которого один из обвиняемых отобрал наиболее ценные и легкореализуемые янтарь и изделия из него, принадлежащие владельцу магазина и гражданке Литвы, хранившей янтарь в магазине по договоренности. Общая сумма похищенного превысила 14 млн рублей.

Ради кражи и сокрытия совершенного преступления полицейские оборвали проводку системы охранной сигнализации, привели в негодность систему видеонаблюдения и иное имущество в магазине. Кроме того, они воспрепятствовали участию в производстве обыска гендиректора фирмы и приглашенного адвоката, а также запретили двум покупателям, оказавшимся там в момент начала незаконного обыска, покидать магазин.

Кроме того, двое из обвиняемых, не имея на то законных оснований, провели личный обыск двух покупателей, в ходе которого полицейский обнаружил и присвоил янтарь-сырец каплю весом 10 граммов, общей стоимостью 2,5 тыс. рублей.

Похищенный янтарь полицейские поместили в сумку из-под специального снаряжения сотрудников СОБР и дали им указание вынести сумку с похищаемым имуществом из магазина, введя их в заблуждение относительно законности совершаемых ими преступных действий.

Кроме того, как полагает следствие, желая скрыть факт кражи янтаря, действуя умышленно, изъяли весь находящийся в магазине янтарь и изделия из него на общую сумму более 22,7 млн рублей, фактически парализовав работу фирмы. Из-за этого предприятие прекратило свою деятельность.

В ходе предварительного следствия проделан масштабный объем работы: допрошено большое количество свидетелей, изучена документация, проведены криминалистические судебные экспертизы, часть похищенного янтаря в рамках оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена и изъята при попытке его реализации третьими лицами.

Вину в совершенных преступлениях полицейские не признали, вместе с тем по уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Калининград, Иван Гридин

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