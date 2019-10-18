США объяснили присутствие своих послов на режимной территории

Посольство США объяснило, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, хотя и собирались в Архангельск. Оказалось, что они просто путешествовали по России.

«Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности», – заявила РИА «Новости» пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.

Инцидент произошел 14 октября. Трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Ненокса – Северодвинск, так как въехали на режимную территорию без разрешения, что является административным правонарушением.

При этом американские дипломаты во время поездки по Архангельской области несколько раз пересаживались с поезда на поезд. После проверки документов американцев отпустили. В МИД РФ подтвердили, что диппредставительство США уведомило о поездке Минобороны РФ. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в Северодвинске.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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