«Видимо, заблудились»: дипломатов США сняли с поезда в Северодвинске

В Северодвинске задержали американских дипломатов, у которых не было разрешения въезжать на режимную территорию. В МИД РФ подтвердили, что граждане США собирались в Архангельск, но по какой-то причине направились в Неноксу.

Инцидент произошел 14 октября. Трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Ненокса – Северодвинск, так как въехали на режимную территорию без разрешения, что является административным правонарушением, передает «Интерфакс».

При этом американские дипломаты во время поездки по Архангельской области несколько раз пересаживались с поезда на поезд. По словам источника агентства, это были военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уитситт Уилльям Кёртис, атташе при посольстве США Арриола Джерри Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Данн. После проверки документов американцев отпустили.

В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что поездка была официальной. Американское диппредставительство уведомило о ней Минобороны РФ. «Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Ненокса-Северодвинск. Видимо, заблудились, – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. – Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации».

Дело в том, что в Северодвинске находится Беломорская военно-морская база, а также одно из крупнейших судостроительных предприятий России – «Севмаш». Это территория с ограничениями для пребывания иностранных граждан, для того чтобы туда попасть, нужно соответствующее разрешение.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

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