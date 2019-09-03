«Ни охраны, ни предупреждающих знаков»: на берегу Белого моря после взрыва обнаружены бесхозные радиоактивные понтоны (ФОТО)

На побережье Белого море после взрыва на военном полигоне появились два металлических понтона, возле которых зафиксирован повышенный радиационный фон. Замеры проводили журналисты ИА «Беломорканал». По их данным, понтоны находятся в устье реки Верховки на песчаной косе Двинской губы, в 4 километрах от поселка Нёнокса. Рядом с ними нет ни охраны, ни ограждения, ни предупредительных табличек, отмечают журналисты.

Замеры производились 31 августа. Согласно данным измерений, в 150 метрах от понтонов радиационный фон составляет 70-154 микрорентген в час. При этом в самом селе Нёнокса и на других участках побережья в районе поселка уровень радиации не превышает 14 микрорентген в час. По данным журналистов, замеры, сделанные сразу после появления понтонов на берегу, показывали 750 микрорентген в час.

Как сообщили очевидцы, понтоны появились после взрыва на полигоне. Один из них вынесло к берегу 9 августа, второй спустя пять дней был доставлен двумя буксирами.

Выброшенный на берег радиоактивный понтон, скриншот видео tv29.ru

На втором понтоне находится искореженное оборудование.

Скриншот видео tv29.ru

При этом по периметру территории, где находятся «фонящие» плавсредства, нет ограждения, охраны или предупреждающих знаков, отметили журналисты.

Напомним, 8 августа Минобороны России сообщило, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области 2 человека погибли, еще 6 травмированы. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, уточнили в оборонном ведомстве. Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв случился на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия». Что это было за специзделие, он не уточнил.

Позднее в СМИ появилась информация, что в числе пострадавших оказались медики – их никто не предупредил, что они лечат пациентов с радиоактивным облучением. Между тем пресс-служба правительства Архангельской области сообщила, что по итогам обследования архангельских врачей, которые лечили пострадавших в результате ЧП на полигоне, и других специалистов областной системы здравоохранения, участвовавших в ликвидации последствий взрыва, превышения допустимых уровней радиоактивности не выявлено. Вместе с тем у одного из обследованных медиков в мышечных тканях обнаружены «следовые, подпороговые количества элемента цезий-137», указали власти. Однако специалисты Федерального медико-биологического агентства сочли, что цезий-137 попал в организм не в результате контакта с ранеными в результате взрыва на полигоне, а, предположительно, через продукты, которые медработник принимал в пищу.

По данным Росгидромета, после взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, после чего нормализовался. Также сообщалось, что четыре мониторинговые станции на территории России – в Дубне, Кирове, Билибино (Чукотский АО) и Залесово (Алтайский край) – перестали посылать данные об уровне радиации вскоре после инцидента 8 августа. Власти объяснили это сбоем. Позже стало известно, что две станции восстановили работу.

На прошлой неделе стало известно об обнаружении в пробах воздуха под Северодвинском радиоактивных изотопов. Мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области проводился с 8 по 23 августа. Причиной повышения радиоактивного фона в Северодвинске 8 августа стало облако радиоактивных инертных газов. Оно образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана, сообщал Росгидромет.

Накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий ОПК, заявил в интервью газете «Ведомости», что ЧП на полигоне связано с «созданием принципиально новых образцов техники». Он затакже отметил, что для пострадавших при взрыве и их врачей нет опасности для здоровья из-за полученной радиации: «Это исключено».

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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