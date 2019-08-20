«Угрозы нет»: 4 станции в России перестали передавать данные о радиации после аварии под Северодвинском

Еще две российские станции мониторинга уровня радиации прекратили передавать данные после взрыва на военном морском полигоне в Архангельской области. Таким образом, их число увеличилось до четырех. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассину Зербо. Напомним, до этого Управление по радиационной и ядерной безопасности Норвегии сообщило об обнаружении радиоактивного йода в воздухе в период с 9 по 12 августа.

10 августа, спустя два дня после ЧП на полигоне под Северодвинском, перестали выходить на связь мониторинговые станции в подмосковной Дубне и Кирове. 13 августа перестали передавать данные станции в городе Билибино на Чукотке и в поселке Залесово в Алтайском крае. Все четыре станции отслеживают количество радиоактивных частиц в воздухе. Еще одна подобная станция находится в городе Уссурийске Приморского края, она продолжает работу, сообщил Зербо.

По словам представителя ОДВЗЯИ, эксперты организации постоянно находятся в контакте с российскими коллегами с тем, чтобы они как можно быстрее возобновили работу станций.

WSJ указывает, что российская сторона объяснила неполадки «проблемами со связью и сетью». Однако некоторые эксперты связывают отключение станций замера радиации со взрывом на полигоне под Северодвинском, после которого был кратковременно зафиксирован повышенный радиационный фон. Когда именно станции возобновят передачу информации, пока неизвестно.

Всего на территории России для контроля соблюдения договора о запрещении ядерных испытаний находятся 8 станций мониторинга уровня радиации, четыре из них расположены в Кирове, Билибино, Уссурийске и Залесово. В Дубне находится лаборатория по радионуклидному мониторингу.

Накануне президент РФ Владимир Путин перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что радиационную ситуацию в Архангельской области после инцидента 8 августа контролируют независимые эксперты. Он заверил, что «никакой угрозы там нет, и никакого повышения фона там тоже не существует». «Мы серьезных изменений там не видим», – заявил Путин, добавив, что «превентивные меры» все же принимаются, «для того чтобы не было никаких неожиданностей».

8 августа Минобороны России сообщило, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 пострадали. Согласно данным ведомства, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Речь идет о ядерной батарейке, пояснил представитель госкорпорации изданию «Фонтанка». Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия». Что это было за специзделие, он не уточнил.

После взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, подтвердил 13 августа Росгидромет. В день инцидента власти Северодвинска сообщили о кратковременном повышении радиационного фона в городе до 2 мкЗв/ч. Максимально допустимыми являются 0,6 мкЗв/ч, а среднее значение уровня радиации для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч.

Накануне исполнительный секретарь ОДВЗЯИ Лассина Зербо Зербо разместил в своем твиттере карту возможного распространения радиоактивного облака на территории России после взрыва под Северодвинском.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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