В пробах под Северодвинском обнаружили радиоактивные изотопы

Причиной повышения радиоактивного фона в Северодвинске 8 августа стало облако радиоактивных инертных газов. Об этом сообщили в Росгидромете.

Мониторинг радиационной обстановки в Архангельской области проводился с 8 по 23 августа, передает «Интерфакс». Облако образовалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.

«Северное УГМС и НПО «Тайфун» проводили измерения активности и гамма-спектрометрический анализ проб радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях. Радионуклидный состав проб, отобранных в Северодвинске, показал наличие короткоживущих техногенных радионуклидов 91Sr (T1/2=9,3 ч), 139Ba (T1/2=83 мин), 140Ba (T1/2=12,8 дней) и его дочернего радионуклида 140La (T1/2=40ч), продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы (ИРГ)», – говорится в сообщении Росгидромета.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время радиационная обстановка в Северодвинске стабилизировалась.

Напомним, 8 августа Минобороны России сообщило, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 травмированы. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, уточнили в оборонном ведомстве. Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия». Что это было за специзделие, он не уточнил.

Позднее в СМИ появилась информация, что в числе пострадавших оказались медики – их никто не предупредил, что они лечат пациентов с радиоактивным облучением.

После взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, после чего нормализовался, сообщал Росгидромет. В день инцидента власти Северодвинска проинформировали о кратковременном повышении радиационного фона в городе до 2 мкЗв/ч. Максимально допустимыми являются 0,6 мкЗв/ч, а среднее значение уровня радиации для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч.

Также сообщалось, что четыре мониторинговые станции на территории России – в Дубне, Кирове, Билибино (Чукотский АО) и Залесово (Алтайский край) – перестали посылать данные об уровне радиациивскоре после инцидента 8 августа. Власти объяснили это сбоем. Позже стало известно, что две станции восстановили работу.

Архангельск, Служба информации РИА «Новый День»

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