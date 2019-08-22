Штаб ЦВО пикетирует женщина с требованием к Путину «ответить за Северодвинск» (ФОТО)

У здания штаба ЦВО в Екатеринбурге женщина устроила одиночный пикет из-за радиационной угрозы после взрыва в Северодвинске.

«Путин! Шойгу! Отвечайте перед народом за мини-Чернобыль в Северодвинске. Хватит списывать украденные миллиарды и гибель людей (и наших детей) на якобы военные угрозы извне! Люди, очнитесь от равнодушия и спячки!» – написано на плакате. Женщина стоит, повернувшись к автомобилистам, а не к окнам штаба ЦВО.

Корреспонденту РИА «Новый День» она рассказала, что ее зовут Людмила Чикмарева, она пенсионерка, ей 59 лет, ни в каких партиях не состоит, никаких организаторов ее акции нет. «Я против преступлений путинского режима. Такие взрывы завтра могут быть у нас. Буду стоять, пока сердце не подскажет, что хватит», – заявила женщина.

Спустя более получаса с начала акции к женщине подошел полицейский, уточнил, что она здесь делает, проверил документы и ушел.

Напомним, 8 августа Минобороны России сообщило, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 травмированы. Позднее стало известно, что пострадали медики – их никто не предупредил, что они лечат пациентов с радиоактивным облучением. По информации СМИ, инцидент случился в ходе испытаний реактивного двигателя с ядерным источником питания для новой ракеты «Циркон». Две станции – на Алтае и Чукотке – 13 августа перестали посылать данные об уровне радиации. Ранее прекратили передачу сведений станции в подмосковной Дубне и Кирове, это дало еще один повод сравнивать Северодвинск и Чернобыль.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.08.19

В Екатеринбурге самосвал, работавший на тротуаре, провалился под землю (ФОТО). / В Екатеринбурге осудили водителя «бешеного трамвая». / «Нападавших было около 8 человек»: в Екатеринбурге избили актеров «Коляда-театра». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»