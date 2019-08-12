Ядерная батарейка убила физиков-испытателей из Сарова: стало известно, что взорвалось в Белом море (ВИДЕО)

При испытаниях на морском полигоне в Архангельской области взорвался малогабаритный источник энергии с использованием радиоактивных материалов. Об этом заявили в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове (входит в «Росатом»). Устройство было частью жидкостного реактивного двигателя для объекта военного назначения. Взрыв произошел в акватории Белого моря.

Напомним, 8 августа в Архангельской области на государственном центральном морском испытательном полигоне Министерства обороны РФ вблизи села Нёнокса, по официальной информации Министерства обороны РФ, произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, в результате которого, по данным Росатома, погибли 5 сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, еще трое получили ранения. Минобороны сообщало о двоих погибших и травмировании «шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика». Точное число раненых до сих пор неизвестно. Ранее СМИ информировали о как минимум 15 пострадавших. 10 августа «Росатом» уточнил, что взрыв произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе. «Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», – говорилось в сообщении ведомства. Тела двоих погибших сотрудников до сих пор не найдены.

По словам директора ядерного центра Валентина Костюкова, ученые готовились к испытаниям около года: «Создали соответствующие стенды, провели аттестацию людей, провели достаточно серьезный инструктаж, сделали оборудование, программы, методики». «К сожалению, ситуация пошла по нештатному варианту», – признал он в интервью саровскому ТРК «Канал-16», подчеркнув, что погибшие и пострадавшие ранее неоднократно участвовали в аналогичных испытаниях и «всегда получили результат». «По предварительному анализу мы видели, что они боролись за то, чтобы взять ситуацию в руки. Но, к сожалению, это не удалось», – отметил Костюков, добавив, что «нам не удалось все предусмотреть, не удалось заглянуть так глубоко, чтобы получить результат».

Заявление руководства ядерного центра в Сарове о взрыве на полигоне Минобороны РФ в Белом море

Заместитель научного руководителя ядерного центра Александр Чернышев в свою очередь заявил, что воплотился «непрогнозируемый сценарий». Он также признал кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске после аварии. Специалист уточнил, что «радиационное повышение фона было в два раза и длилось не более часа». Он заверил, что «никаких остаточных радиоактивных загрязнений ни наши эксперты, ни внешние эксперты не зарегистрировали».

Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев назвал аварию в Белом море «роковым стечением обстоятельств». По его словам, ядерный центр работает в тесном контакте с госкомиссией по расследованию инцидента. Ученые ядерного центра находятся в постоянном контакте с госкомиссией. «Мы анализируем всю цепь событий для того, чтобы и оценить масштаб аварии, и понять ее причины. Не только понять, но и исключить возможность подобных аварий в будущем», – подчеркнул физик.

Соловьев также рассказал, что в центре «проводятся исследования и разработки как фундаментального характера, так и в интересах Министерства обороны». Он уточнил, что «одно из направлений – это создание источников энергии, тепловой и электрической с использованием радиоактивных материалов, в том числе и делящихся материалов, радиоизотопных материалов». «Эти источники, малогабаритные источники сегодня необходимы и для космоса, ну и для удаленных арктических районов, там, где не требуется обслуживание этих источников», – пояснил ученый. Физик отметил, что такие разработки ведутся не только в России – в 2018 году «малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали ученые США».

Позднее в «Росатоме» уточнили, что взрыв с последующим возгоранием произошел во время испытаний радиоизотопного источника питания. «Это ядерная батарейка, чтобы вам было понятно», – сказал представитель госкорпорации в комментарии «Фонтанке». Он подчеркнул, что слово «реактор», которое упомянул Соловьев в своем комментарии, к аварии в Белом море «отношения не имеет».

Над каким именно типом оружия работали ученые из Сарова, неизвестно. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Саровский ядерный центр участвует в создании межконтинентальной ракеты неограниченной дальности. О ракете на ядерном топливе в своем послании Федеральному собранию в марте прошлого года рассказал президент РФ Владимир Путин. Позднее стало известно ее название – «Буревестник».

Накануне РФЯЦ-ВНИИЭФ назвал имена погибших при испытаниях сотрудников: Алексей Вьюшин, который разрабатывал аппаратуру и программное обеспечение; Евгений Коротаев, ведущий инженер-электроник; Вячеслав Липшев, начальник научно-испытательной группы; Сергей Пичугин, инженер по испытаниям 1 категории, и Владислав Яновский, замначальника научно-испытательного отделения. В связи с трагедией в Сарове объявлен двухдневный общегородской траур.

В «Росатоме» заявили, что погибшие сотрудники будут представлены к государственным наградам, а их семья окажут помощь.

Москва, Саров, служба информации РИА «Новый День»

Москва, Саров. Другие новости 12.08.19

В Свердловской области клещевым энцефалитом заболели 59 человек. / Власти Челябинска ужесточат правила ведения земляных работ. / Петербуржец ответит за избиение двух врачей и фельдшера скорой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»