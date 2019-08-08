Минобороны подтвердило взрыв и гибель двух человек на полигоне под Архангельском, еще 6 человек ранены

В результате взрыва на полигоне в Архангельской области погибли два человека, есть 6 человек пострадали, сообщило Министерство обороны России.

По его данным, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. От полученных ранений скончались два специалиста, еще 6 представителей Минобороны и предприятия-разработчика получили травмы. В Минобороны заверили, что «никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме».

Ранее телеграм-каналы и информагентства со ссылкой на источники сообщили об инциденте на полигоне рядом с поселком Нёнокса под Северодвинском, где проходят испытания баллистических ракет для подводных лодок. По одним данным, на военном объекте произошел пожар, по другим сведениям – взрыв. Первоначально сообщалось о гибели одного человека и 15 раненых. Позже поступили данные о двух жертвах, а затем о трех погибших. Источник «Интерфакса» сообщал, что в районе ЧП слышны взрывы. Позднее поступила информация о происшествии на плавучем понтоне при подготовке к испытательным ракетным пускам.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что на место происшествия направлен санитарный вертолет. В каком именно районе региона произошел инцидент, он не уточнил.

Руководитель пресс-службы администрации города Северодвинска Ксения Юдина в свою очередь отметила, что в мэрию после сообщений об инциденте на военном объекте поступила информация о повышении радиационного фона в Северодвинске, «сработали датчики». По ее словам, «оперативные службы на данный момент эту информацию проверяют: было или нет» (цитаты по изданию 29.ru).

Как сообщал «Новый День», днем 5 августа на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края начался пожар на складе с артиллерийскими снарядами. Из-за взрывов боеприпасов в радиусе 20 км от места инцидента были эвакуированы более 16 тыс. человек. Взрывы прекратились к утру следующего дня. Прибывший к месту ЧП замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал причиной пожара человеческий фактор. В результате инцидента погиб один человек, еще 8 получили травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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