Уровень радиации в Северодвинске после взрыва «ядерной батарейки» подскочил в 16 раз. «Опасность уже исчезла», – заверил ученый

Уровень радиации в городе Северодвинске Архангельской области в день взрыва на военном полигоне в Белом море подскочил многократно. Об этом сообщает Росгидромет со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно его данным, 8 августа около 12:30 мск зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч, но уже к 14:30 мск радиационный фон нормализовался и составлял 0,13 до 0,16 мкЗв/ч, передает «Интерфакс». Как отмечают метеорологи, среднее значение уровня радиации для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. В настоящее время радиационный фон в городе оценивается как нормальный.

В целом превышение мощности дозы гамма-излучения в день ЧП в Северодвинске составило 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями, а повышенное излучение фиксировалось в течение двух часов. При этом в Архангельске весь день радиационный фон оставался в норме, заверили в ведомстве.

Руководитель межведомственного научного совета по радиохимии при президиуме РАН и Росатоме Борис Мясоедов, комментируя в эфире НСН информацию метеорологов, заявил, что «те величины, которые были озвучены, абсолютно безопасны для человека». «Росгидромет фиксируют то, что есть, но не отвечает, опасно это или нет, – отметил ученый. – Причем это все сильно зависит от природы радионуклидов». «Может быть, когда они измеряли, и был такой уровень, а сейчас уже нет, если это короткоживущий радионуклид. Если это мгновенная была опасность, то она уже исчезла», – заключил он.

Напомним, 8 августа администрация Северодвинска о кратковременном повышении уровня радиации в городе. В сообщении говорилось, что с 11:50 до 12:20 мск радиационный фон повышался до 2 мкЗв/ч при установленной норме 0,6 микрозивертов в час. К 14:00, утверждали чиновники, показания датчиков не превышали 0,11 мкЗв/ч. Позже информация об этом была удалена с сайта мэрии. В то же время Минобороны заявили, что радиационный фон в норме.

«Гринпис России» информировал о скачке радиационного фона в Северодвинске до 2 мкЗв/ч. Экологи ссылались на информацию ГУ МЧС РФ по Архангельской области.

Руководство Федерального ядерного центра в Сарове сообщило, что в день инцидента радиационный фон в Северодвинске был превышен в два раза. По их данным, повышение уровня радиации регистрировалось в течение часа.

Роспотребнадзор в свою очередь заявил, что в Северодвинске после взрыва на полигоне не зафиксировали опасных для населения уровней радиационного загрязнения.

8 августа Минобороны России сообщило, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 пострадали. Согласно официальным данным ведомства, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Отмечалось, что в числе травмированных – «представители Минобороны и предприятия-разработчика». Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. И уточнил, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. «После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», – отмечалось в сообщении ведомства. СМИ отмечали, что авария произошла неподалеку от поселка Нёнокса, в 40 км от Северодвинска. Местные СМИ отмечали, что жители Северодвинска и Архангельска скупили в местных аптеках значительное количество йодосодержащих препаратов после аварии.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что специалисты ядерного центра в Сарове погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия». В свою очередь в Российском федеральном ядерном центре – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове (входит в «Росатом») заявили, что при испытаниях на морском полигоне в Архангельской области взорвался малогабаритный источник энергии с использованием радиоактивных материалов. Устройство было частью жидкостного реактивного двигателя для объекта военного назначения. Позже в «Росатоме» уточнили, что взрыв с последующим возгоранием произошел во время испытаний радиоизотопного источника питания. «Это ядерная батарейка, чтобы вам было понятно», – сказал представитель госкорпорации изданию «Фонтанка».

Президент США Дональд Трамп сегодня в своем твиттере написал, что на полигоне Архангельской области взорвалась крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (Skyfall – в системе кодовых обозначений НАТО). По его словам, взрыв во время испытаний помог США «многое узнать». Трамп также заявил, что Вашингтон имеет в распоряжении схожие, но «более продвинутые» технологии. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщала, что взрыв мог произойти при испытании крылатой ракеты «Буревестник».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.08.19

Житель Севастополя ответит за половые преступления против трех дочерей. / В Петербурге поймали экс-полицейского за ограбление иностранцев. / В Свердловской области водитель за рулем чужой машины вылетел в кювет с трассы и погиб. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»