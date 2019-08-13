Эвакуации не будет: власти отрицают вывоз жителей поселка, рядом с которым взорвалась «ядерная батарейка»

Жителей села Нёнокса Архангельской области, близ которого произошел взрыв на полигоне Минобороны, эвакуируют утром 14 августа. Такую информацию сельчане получили в местной воинской части, сообщает издание «29.ru».

По словам жителей Нёноксы, 14 августа им необходимо отсутствовать в населенном пункте с 5:00 до 7:00. Людей вывезут за пределы села на специальном поезде.

Отмечается, что эвакуация не имеет отношения к взрыву на полигоне, произошедшем 8 августа, и связана с плановыми работами в местной воинской части. «У нас это проходит регулярно, примерно раз в месяц всех увозят подальше от села», – поведал один из жителей Нёноксы. Мужчина отметил, что раньше не все сельчане уезжали, однако «после последних событий, думаю, будут уезжать все».

Между тем архангельские власти опровергли эвакуацию поселка Нёнокса. «Это полная чушь, нет никакой эвакуации», – приводит слова губернатора Архангельской области Игоря Орлова «Интерфакс». По словам главы региона, после ЧП проводятся «плановые мероприятия», предусмотренные в подобных случаях.

Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 пострадали. Согласно официальным данным ведомства, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Отмечалось, что в числе травмированных – «представители Минобороны и предприятия-разработчика». Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. «После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», – отмечалось в сообщении ведомства. Позднее в «Росатоме» сообщили, что взрыв с последующим возгоранием произошел во время испытаний радиоизотопного источника питания. «Это ядерная батарейка, чтобы вам было понятно», – сказал представитель госкорпорации изданию «Фонтанка».

СМИ отмечали, что авария произошла неподалеку от поселка Нёнокса, в 40 км от Северодвинска. После взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, подтвердил сегодня Росгидромет. Также сообщалось, что жители Северодвинска и Архангельска скупили в местных аптеках значительное количество йодосодержащих препаратов после аварии.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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