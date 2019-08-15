Советник Трампа заявил о краже Россией американских технологий гиперзвукового оружия

Россия при разработке гиперзвукового оружия использует украденные у Соединенных Штатов технологии. Такое заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиостанции «Голос Америки», комментируя ЧП под Северодвинском.

Советник американского президента начал с того, что приравнял российскую экономику к экономике Нидерландов, и указал, что, несмотря на это, Москва «тратит достаточно средств на оборону, чтобы модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки, ракеты с планирующим гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые крылатые ракеты». При этом, подчеркнул Болтон, Россия «использует технологии, многие из которых были украдены у США». Советник Трампа полагает, что во время испытаний в Архангельской области «что-то пошло не так». По его словам, данный инцидент говорит о том, Россия пытается достигнуть «технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия».

Напомним, президент США Дональд Трамп, комментируя в своем твиттере аварию на ракетном полигоне ВМФ РФ под Северодвинском, заявил, что Вашингтон располагает «похожей, но более совершенной технологией». Он добавил, что США «многое узнали после взрыва ракеты в России». По словам Трампа, на полигоне взорвалась ракета Skyfall. Такое название по классификации НАТО имеет крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в разведке сообщала, что взрыв мог произойти при испытании крылатой ракеты «Буревестник».

Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 пострадали. Согласно данным ведомства, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Отмечалось, что в числе травмированных – «представители Минобороны и предприятия-разработчика». Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Позднее в «Росатоме» сообщили, что взрыв с последующим возгоранием произошел во время испытаний радиоизотопного источника питания. «Это ядерная батарейка, чтобы вам было понятно», – уточнил представитель госкорпорации «Фонтанке». Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия». Что это было за специзделие, он не уточнил.

СМИ отмечали, что авария произошла неподалеку от поселка Нёнокса, в 40 км от Северодвинска. После взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, подтвердил Росгидромет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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