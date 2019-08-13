Трамп: США «многое узнали» из-за взрыва на полигоне под Архангельском

Взрыв во время испытаний на военном полигоне в Архангельской области помог США многое узнать, заявил американский президент Дональд Трамп в твиттере. Он заявил, что Вашингтон имеет в распоряжении схожие, но «более продвинутые» технологии. Трамп также упомянул российскую крылатую ракету «Буревестник» (Skyfall – в системе кодовых обозначений НАТО).

«Взрыв российской (ракеты) Skyfall заставил людей побеспокоиться о воздухе вокруг полигона и далеко за его пределами. Это нехорошо!» – написал Трамп.

Как писал «Новый День», по официальной версии, 8 августа в Архангельской области на государственном центральном морском испытательном полигоне Министерства обороны РФ вблизи села Нёнокса произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

В результате ЧП, по данным Росатома, погибли 5 сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, еще трое получили ранения. Минобороны сообщало о двоих погибших и травмировании «шести представителей Минобороны и предприятия-разработчика». Точное число раненых до сих пор неизвестно.

Ранее СМИ информировали о как минимум 15 пострадавших. 10 августа «Росатом» уточнил, что взрыв произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом в двигателе. «Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией», – говорилось в сообщении ведомства. Тела двоих погибших сотрудников до сих пор не найдены.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.08.19

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