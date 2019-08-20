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Вторник, 20 августа 2019, 14:13 мск

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Архангельские власти закупят более тысячи противогазов после взрыва под Северодвинском

Фото Pixabay

Правительство Архангельской области разместило тендер на закупку 1,2 тыс. фильтрующих противогазов, следует из данных на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составляет 4,6 млн рублей. Противогазы предполагается закупать по цене 3 840 рублей за штуку. Информация о торгах размещена на сайте 13 августа. Электронный аукцион состоится 27 августа.

В техническом задании указывается, что противогазы должны защищать от радиоактивных, отравляющих, биологических и химических опасных веществ при техногенных авариях, катастрофах и терактах с применением оружия массового поражения.

Между тем губернатор Архангельской области Игорь Орлов призвал перестать «распространять бред» в ответ на просьбу телеграм-канала «Подъем» прокомментировать закупку противогазов. А в региональном правительстве утверждают, что закупка противогазов – плановая, и она никак не связана со взрывом на полигоне под Северодвинском, сообщают «Открытые медиа».

Напомним, 8 августа в результате взрыва на военном полигоне под городом Северодвинском Архангельской области, по информации Минобороны РФ, два человека погибли, еще 6 пострадали. В ведомстве заявили, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Речь идет о ядерной батарейке, пояснил представитель госкорпорации изданию «Фонтанка». Руководитель «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия», но не уточнил, что это было за специзделие.

После взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, а потом нормализовался, сообщал Росгидромет. В день инцидента власти Северодвинска сообщили о кратковременном повышении радиационного фона в городе до 2 мкЗв/ч. Среднее значение уровня радиации для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч, а максимально допустим – 0,6 мкЗв/ч.

Сегодня стало известно, что уже 4 российские станции мониторинга уровня радиации перестали передавать данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) в Вене. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на ОДВЗЯИ. Накануне сообщалось о двух станциях. Российская сторона объяснила неполадки «проблемами со связью и сетью». Однако некоторые эксперты связали отключение станций замера радиации со взрывом на полигоне под Северодвинском.

В то же время МИД России назвал необязательной передачу данных со станций мониторинга на территории РФ. «Передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом», – цитирует замглавы МИД Сергея Рябкова «Интерфакс». По его словам, произошедший 8 августа инцидент «не должен иметь никакого отношения» к деятельности временного технического секретариата подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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