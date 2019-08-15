Радиоактивный йод обнаружили в воздухе на севере Норвегии после взрыва на полигоне в России

Управление по радиационной и ядерной безопасности Норвегии заявило об обнаружении незначительного количества радиоактивного йода в воздухе на севере страны, в поселке Сванвик, расположенном на границе с Мурманской областью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство. По словам специалистов управления, повышенный радиоактивный фон неопасен для людей и окружающей среды.

Отмечается, что исследования проб воздуха проводились после взрыва на ракетном полигоне под Североморском Архангельской области в период с 9 по 12 августа. В ведомстве пока не связывают обнаруженный радиоактивный йод с инцидентом в России.

Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в результате взрыва на полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 пострадали. Согласно данным ведомства, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Позднее в «Росатоме» сообщили, что взрыв с последующим возгоранием случился во время испытаний радиоизотопного источника питания. «Это ядерная батарейка, чтобы вам было понятно», – уточнил представитель госкорпорации изданию «Фонтанка». Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия». Что это было за специзделие, он не уточнил.

После взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, подтвердил 13 августа Росгидромет. Ранее власти Северодвинска сообщили о кратковременном повышении радиационного фона в городе до 2 мкЗв/ч. Максимально допустимыми являются 0,6 мкЗв/ч, а среднее значение уровня радиации для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч.

Осло, служба информации РИА «Новый День»

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