«Виновата еда»: власти подтвердили, что в организме врача, лечившего раненых при взрыве под Северодвинском, нашли цезий-137

Пресс-служба правительства Архангельской области сообщила об итогах обследования архангельских врачей, которые лечили пострадавших в результате взрыва при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания на военном полигоне под Северодвинском.

По данным ведомства, всего московские специалисты обследовали более 100 человек – врачи, специалисты, водители и пилоты, а также другие сотрудники региональной системы здравоохранения. Превышения допустимых уровней радиоактивности у них не выявлено, отметила и.о. министра здравоохранения региона Татьяна Русинова.

Отмечается, что всем обследованным в числе прочего было проведено ультразвуковое исследование щитовидной железы. 20 медработников прошли дополнительное обследование в условиях Федерального медицинского биофизического центра имени А.И Бурназяна ФМБА России в Москве.

«По итогам проведенного клинического обследования ни в одном случае не выявлено радиоактивного загрязнения одежды, поверхности тела», – говорится в сообщении властей. Также не было выявлено «инкорпорации радионуклидов», – отметили в региональном правительстве.

Вместе с тем у одного из обследованных медиков в мышечных тканях обнаружены «следовые, подпороговые количества элемента цезий-137», указали власти. Но специалисты Федерального медико-биологического агентства сочли, что цезий-137 попал в организм не в результате контакта с ранеными в результате взрыва на полигоне, а, предположительно, через продукты, которые медработник принимал в пищу. По заключению специалистов ФМБА, «цезий-137 является продуктом распада радионуклидов и имеет свойство накапливаться в рыбе, грибах, лишайниках, водорослях».

Ранее один из сотрудников Архангельской областной больнице сообщил изданию «Медуза», что врачу, у которого нашли цезий-137, сообщили, что радионуклид мог попасть в его организм во время отдыха в Таиланде. «Ты просто наелся там фукусимских крабов!» – заявил сотрудник ФМБА, чьи слова передал источник «Медузы».

Напомним, 8 августа Минобороны России сообщило, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 травмированы. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, уточнили в оборонном ведомстве. Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия». Что это было за специзделие, он не уточнил.

Позднее в СМИ появилась информация, что в числе пострадавших оказались медики – их никто не предупредил, что они лечат пациентов с радиоактивным облучением.

После взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, после чего нормализовался, сообщал Росгидромет. В день инцидента власти Северодвинска проинформировали о кратковременном повышении радиационного фона в городе до 2 мкЗв/ч. Максимально допустимыми являются 0,6 мкЗв/ч, а среднее значение уровня радиации для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч.

Также сообщалось, что четыре мониторинговые станции на территории России – в Дубне, Кирове, Билибино (Чукотский АО) и Залесово (Алтайский край) – перестали посылать данные об уровне радиации вскоре после инцидента 8 августа. Власти объяснили это сбоем. Позже стало известно, что две станции восстановили работу.

Архангельск, служба информации РИА «Новый День»

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