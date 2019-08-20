«Вспомните Чернобыль. Мы ничего не узнаем, пока не снимут секретность»: в РАН прокомментировали сообщения о радиоактивном облаке в РФ

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев прокомментировал информацию о прекращении передачи данных о радиационном фоне в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний четырьмя (ОДВЗЯИ) российскими станции мониторинга после взрыва под Северодвинском. Ранее сегодня The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо сообщила, что перестали посылать данные об уровне радиации еще две станции – на Алтае и Чукотке. Ранее прекратили передачу сведений станции в подмосковной Дубне и Кирове.

Ученый связал данное решение с попыткой скрыть секретную информацию об испытаниях под Северодвинском, которые завершились 8 августа взрывом. «Там проводились секретные испытания. А раз они секретные, к ним повышенное внимание со стороны. Если передавать все сведения с окружающих станций о радиационной обстановке, по этим сведениям можно восстановить, что там было за испытание. А так как оно секретное, это не хочется делать», – заявил Докучаев в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По этой причине «фактически засекретили данные этих станций (мониторинга – прим. ред.)», полагает специалист.

«Тем более, это связано с испытанием оружия. Пока секретность не снимут, мы ничего не будем знать, – добавил он. – Вспомните Чернобыль. Все один к одному». «Там то же самое было. Пока не сняли секретность, либо пока иностранные службы сами не определили, – отметил ученый. Специалист не исключил, что в России могут отключить и другие мониторинговые станции

При этом Докучаев призвал не сравнивать масштабы аварии в Северодвинске с чернобыльской трагедией. «Это было испытание с достаточно небольшим уровнем радиации. Ничего глобально страшного не случится», – считает он.

Тем временем в Кремле, комментируя информацию о прекращении передачи данных с четырех российских мониторинговых станций в ОДВЗЯИ, призвали ориентироваться на официальную позицию российских властей в вопросах о взрыве на военном полигоне в Архангельской области. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что власти работают над тем, чтобы полностью исключить малейшую угрозу для населения в связи с инцидентом на испытаниях, передает «Интерфакс». Песков напомнил слова Путина на пресс-конференции с президентом Франции Макроном о том, что никакой опасности нет. Он также отметил, что президент получает всю информацию, связанную с инцидентом под Северодвинском.

Пресс-атташе Кремля при этом заявил, что не знает, почему российские мониторинговые станции передают или не передают ту или иную информацию. Он предложил журналистам прояснить ситуацию, направив адресные запросы. «Здесь я ничего не могу сказать», – заключил Песков.

Пресс-секретарь президента счел абсурдной публикацию карты вероятного распространения радиационного облака после взрыва, которая была опубликована исполнительным секретарем ОДВЗЯИ Лассиной Зербо в своем твиттере. Согласно этой карте, облако могло охватить территорию Урала и частично Сибирь. «Как радиоактивное облако могло бы распространяться после аварии. Сама по себе формулировка достаточно абсурдна», – цитирует Пескова РИА «Новости». «Еще раз предлагаю вам ориентироваться на заявление главы государства», – подчеркнул он.

Напомним, 8 августа Минобороны России сообщило, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области два человека погибли, еще 6 травмированы. Взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, уточнили в оборонном ведомстве. Позже «Росатом» сообщил о гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра в Сарове и трех пострадавших. В госкорпорации уточнили, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил, что сотрудники ядерного центра погибли при испытаниях «нового специзделия». Что это было за специзделие, он не уточнил.

После взрыва уровень радиации в Северодвинске кратковременно подскочил в 4-16 раз, после чего нормализовался, сообщал Росгидромет. В день инцидента власти Северодвинска проинформировали о кратковременном повышении радиационного фона в городе до 2 мкЗв/ч. Максимально допустимыми являются 0,6 мкЗв/ч, а среднее значение уровня радиации для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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