В нарколаборатории под Петербургом нашли наркотики на 7 млрд рублей

Полицейские накрыли крупную подпольную нарколабораторию в Ленинградской области, сообщает МВД РФ. Производство зелья располагалось в ангаре в поселке Обуховец Тосненского района.

Во время обыска правоохранители обнаружили около 80 тонн прекурсоров наркотических средств и более 2 тонн синтетического наркотика. Кроме того, было изъято 5,8 тонн полуфабриката наркотического средства.

По предварительной оценке, наркодельцы могли получить от реализации готового зелья 7 миллиардов рублей.

По подозрению в организации подпольной нарколаборатории задержаны трое мужчин. Силовики изъяли четыре реактора для процесса химического синтеза, автопогрузчик и два грузовика. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Полицейские устанавливают каналов сбыта запрещенных веществ.

Накануне правоохранители отчитались о ликвидации крупнейшей в Дальневосточном регионе нарколаборатории, которая располагалась на заброшенной ферме под Хабаровском. Производством зелья заведовала семья – муж, его супруга и ее брат.

Днем ранее МВД объявило о ликвидации в Подмосковье крупнейшей в России нарколаборатории.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.11.19

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