Очереди за блинами: индекс самоизоляции в Петербурге упал до рекордно низких значений (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки возросло на почти на треть, при этом индекс самоизоляции упал до рекордно низких значений.

За один день в городе количество подтвержденных случаев коронавируса составило 69 – это самый высокий показатель сначала эпидемии. Общее число зараженных – 295 человек, скончались – 3.

Вместе с тем, индекс самоизоляции, по данным сервиса «Яндекс.Карты», упал до 2,8 балла. По этому показателю Петербург занимает последнее место среди 15 городов миллионников.

Отметим, что сегодня в городе резко потеплело: днем температура поднялась до +17 градусов. Это своеобразный температурный рекорд. Возможно, именно теплая солнечная погода выманила петербуржцев из квартир, но для режима строгой самоизоляции на улицах сегодня было действительно многолюдно.

Корреспонденты РИА «Новый День» провели традиционный вторничный рейд по городу и пришли к выводу: людей стало меньше, чем две недели назад, но вполне сравнимо с показателям прошлой недели. Только если в прошлый вторник большинство прохожих явно спешило по делам, то сегодня петербуржцы просто гуляли – неторопливо и в основном парами. В масках – не более 40%. Автомобилей на улицах значительно больше. Транспорт по традиционно популярным маршрутам ходит полный: не битком, как в часы пик, но свободных сидячих мест, как правило, нет. Появилось много велосипедистов. Открылось много магазинов.

В небольших магазинах в первой половине дня почти никого нет:

Зато в «Ленте» на Лиговке, как всегда, народу полно (а вчера вообще был аншлаг):

Большинство ТРК, как «ЛиговЪ» возле станции метро «Обводной канал», все-таки закрыто:

Машин много (внизу Московский проспект):

Парки как бы закрыты:

Парк Победы:

Но это не мешает людям там гулять:

Сквер по Пулковскому шоссе через дорогу от Пулковского парка (район Средняя Рогатка):

Выгуливают собак, друзей и детей:

Южная роща (станция метро «Московская»):

Московская площадь обитаема:

Окрестные скверики тоже:

Московский проспект:

Лиговка:

Возле ТРК «Галерея» многлюднее, чем неделю назад:

У Московского вокзала тоже есть жизнь:

Видели очереди: у почты, у банков и даже за блинами (на Греческом проспекте):

А по Невскому сейчас гулять – одно удовольствие, чем петербуржцы и пользуются:

За три с лишним часа «инспекции» полицию мы заметили только один раз: возле площади Победы. Это был экипаж ДПС. На пешеходов патруль внимания не обращал.

Санкт-Петербург, Виктор Вагнер

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