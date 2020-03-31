Обычное утро: как Петербург переживает жесткий карантин (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Санкт-Петербург, несмотря на введенный накануне жесткий карантин, живет обычной жизнью.
Напомним, губернатор Александр Беглов до 5 апреля предписал петербуржцам не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Из дома можно выходить на работу, если удаленка невозможна, и в магазины у дома. Кроме того, разрешено выгуливать животных и выносить мусор. Корреспондент РИА «Новый День» прошел сегодня в 10 утра по центру города и пришел к выводу, что ситуация с точностью повторяет утро обычного выходного дня.
На улице Восстания практически нет машин и людей – это типично для утра выходного
Вход в метро, станция «Площадь Восстания»
Перекресток Лиговского и Невского проспектов – тут пустовато даже для выходных:
На Невском обычный трафик
Правда, некоторые прохожие в резиновых перчатках
Московский вокзал: людей, безусловно меньше, машин – столько же
Со строны Лавры перед площадью Восстания, как всегда, небольшие заторы:
Метро у Московского вокзала, выход:
Вход:
А это выход из Московского вокзала: дистанцию никто не соблюдает, в масках почти никого:
На площади перед ТРК немноголюдно:
А в самом ТРК – никого: все закрыто, работает только продуктовый
С этой стороны Лиговки всегда много машин:
А пешаходный трафик – особенно в несезон – небольшой. Примерно, как сегодня:
На улицах много детей
Обычное утро обычного выходного дня
Санкт-Петербург, Виктор Вагнер
Санкт-Петербург. Другие новости 31.03.20
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