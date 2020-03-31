Обычное утро: как Петербург переживает жесткий карантин (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Санкт-Петербург, несмотря на введенный накануне жесткий карантин, живет обычной жизнью.

Напомним, губернатор Александр Беглов до 5 апреля предписал петербуржцам не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью. Из дома можно выходить на работу, если удаленка невозможна, и в магазины у дома. Кроме того, разрешено выгуливать животных и выносить мусор. Корреспондент РИА «Новый День» прошел сегодня в 10 утра по центру города и пришел к выводу, что ситуация с точностью повторяет утро обычного выходного дня.

На улице Восстания практически нет машин и людей – это типично для утра выходного

Вход в метро, станция «Площадь Восстания»

Перекресток Лиговского и Невского проспектов – тут пустовато даже для выходных:

На Невском обычный трафик

Правда, некоторые прохожие в резиновых перчатках

Московский вокзал: людей, безусловно меньше, машин – столько же

Со строны Лавры перед площадью Восстания, как всегда, небольшие заторы:

Метро у Московского вокзала, выход:

Вход:

А это выход из Московского вокзала: дистанцию никто не соблюдает, в масках почти никого:

На площади перед ТРК немноголюдно:

А в самом ТРК – никого: все закрыто, работает только продуктовый

С этой стороны Лиговки всегда много машин:

А пешаходный трафик – особенно в несезон – небольшой. Примерно, как сегодня:

На улицах много детей

Обычное утро обычного выходного дня

Санкт-Петербург, Виктор Вагнер

Санкт-Петербург. Другие новости 31.03.20

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