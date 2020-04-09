Петербуржец заплатит 15 тысяч рублей за прогулку с ребенком

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга обязал местного жителя выплатить штраф за прогулку с ребёнком на детской площадке, сообщает пресс-служба местного главка МВД.

Полицейские обратили внимание на 38-летнего мужчину, который вышел на прогулку с ребенком во двор дома на Лермонтовском проспекте. Они составили протокол по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих» (ч.2 ст.6.3 КоАП РФ)

В итоге суд оштрафовал мужчину на 15 тыс. рублей.

Отметим, что детские площадки в Петербурге включены в перечень объектов, запрещенных для посещения до 30 апреля. Соответствующее постановление приняло правительство Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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