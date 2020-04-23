Начальника Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге уволили из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как несколько десятков курсантов заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Минобороны РФ, уточняя, что в заявлении значится формулировка «по собственному желанию».

«Были допущены просчеты в организации барьерных и профилактических мер на факультете подготовки врачей для иностранных армий, что привело к инфицированию части курсантов», – цитирует сообщение военного ведомства «Интерфакс». Отмечается, что с учетом данного факта Фисуна освободили от должности.

Ранее в Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии COVID-19. Инфекцию подхватили курсанты факультета подготовки врачей для иностранных армий и еще 55 курсантов других факультетов. Отмечалось, что состояние заразившихся оценивается как нормальное, симптоматика заболевания отсутствует.

Также стало известно об очаге коронавирусной инфекции в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. Кроме того, коронавирусом заразились находившиеся в Москве воспитанники Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 23.04.20

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