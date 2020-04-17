Более 30 воспитанников Нахимовского училища заразились в Москве Covid-19

В Москве больше 30 воспитанников Нахимовского морского училища заболели коронавирусом. Как сообщили в Минобороны РФ, все заразившиеся находятся под наблюдением медиков.

Заболевание было выявлено в рамках превентивного тестирования. «Пробы 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского морского училища дали положительные результаты», – цитирует сообщение «Интерфакс».

В ведомстве заверили, что все заразившиеся чувствуют себя нормально – нет высокой температуры или симптомов заболевания органов дыхания. Сейчас воспитанники училища переведены в санаторий Минобороны на карантин и находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков.

Ранее стало известно, что Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где был выявлен очаг коронавируса, закрыто на карантин. Накануне Минобороны РФ сообщило, что коронавирус обнаружили у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника училища.

Как сообщал «Новый День», за последние сутки в целом в России подтверждено 4 070 новых случаев коронавируса, из них 1 959 – в Москве. Зафиксирован 41 летальный исход – это максимальное число умерших от Covid-19 в России за сутки.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2 590 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.04.20

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