Для борьбы с коронавирусом в тюменском училище перебросили солдат из Екатеринбурга

Миобороны привлекло к дезинфекции Тюменского высшего командно-инженерного училища (ТВВИКУ) войска химзащиты. Учебное задевение обработали с применением войсковых дезинфицирующих комплексов, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Обработку ТВВИКУ против коронавируса COVID-19 провели бойцы подразделений спецобработки отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты Центрального военного округа . Решение о привлечении военных химиков принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Для обработки ТВВИКУ военные совершили марш из Екатеринбурга.

При обработке административных и учебных зданий ТВВИКУ использовались войсковые дезинфицирующие комплексы и авторазливочные станции, предназначенные для дезинфекции военной техники, вооружения, участков местности и дорог. Военные дезинфицировали 7 зданий общей площадью 30 тыс квадратных метров.

Вспышка коронавируса была отмечена в ТВВИКУ на минувшей неделе. Министерство обороны сообщило, как минимум, о 14 зараженных курсантах и одном гражданском лице. Училище было закрыто на строгий карантин.

На понедельник, 20 апреля в Тюменской области 254 заболевших новым коронавирусом. Двое умерли, 20 выздоровели, 6 человек в реанимации и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Тюмень, Николая Юрьев

Тюмень. Другие новости 20.04.20

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