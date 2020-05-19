В Коми экс-чиновник принял у строителей опасные для жизни дома

В Коми суд вынес приговор бывшему руководителю администрации муниципального района «Княжпогостский». Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

В суде доказано, что в 2014 году в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья управление муниципальным имуществом администрации района и ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой» заключили муниципальные контракты на строительство и ввод в эксплуатацию четырех многоквартирных жилых домов в городе Емва.

При возведении данных домов часть работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, фактически не была выполнена, а сами дома несли угрозу безопасности жизни и здоровья жильцов. Несмотря на это, по распоряжению обвиняемого работы по возведению объектов были профинансированы из бюджета, дома введены в эксплуатацию, после чего заселены.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 19.05.20

«Комитет Клишаса» в Совете Федерации без вопросов одобрил голосование по почте. / С завода Nissan в Петербурге планируют уволить 450 сотрудников. / Прогноз не обнадеживает: во втором квартале экономика России рискует рухнуть почти на 17%. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»