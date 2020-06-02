В Ленинградской области глава Водоканала ответит за долг в 630 млн рублей

В Ленинградской области в отношении директора МУП «Водоканал Кировского района» возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий» (п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ).

В Ленинградской области глава Водоканала ответит за долг в 630 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что подозреваемая, зная о скором присоединении возглавляемого ей предприятия к ГУП «Леноблводоканал», заключала экономически необоснованные договоры с рядом организаций. Стоимость этих контрактов превышала 10% от уставного фонда МУП, что являлось крупными сделками, которые необходимо согласовывать с администрацией Кировского района области как учредителем МУП.

В результате умышленных преступных действий подозреваемой у Водоканала возникла кредиторская задолженность на сумму более 634 млн рублей, а в отношении МУП было подано заявление о признании его банкротом. Следователи проводят обыски, изымают документацию. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 02.06.20

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