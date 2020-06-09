Ленинградские энергетики попались на вымогательстве 100 млн рублей

В Ленинградской области в отношении директора по развитию и начальника отдела по договорам сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» «Магистральные электрические сети Северо-Запад» возбуждено уголовное дело по статье «покушение на получение взятки в особо крупном размере» (ч.3 ст.30 ч.6 ст.290 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, директор по развитию сети «МЭС Северо-Запад» за согласование сделки опосредованного присоединения ООО «НОВАТЕК – Усть-Луга» к электрической подстанции «Слободка», принадлежащей АО «Усть-Луга Ойл», в обмен на взятку вступил в преступный сговор с начальником отдела по договорам «МЭС Северо-Запад».

Через посредника они потребовали от исполнительного директора АО «Усть-Луга Ойл» передать им 100 млн рублей, высказывая угрозы об отказе в сделке, а также о дальнейшем негативном влиянии на деятельность АО «Усть-Луга Ойл». Тем самым они вынуждали исполнительного директора согласиться на условия передачи взятки.

Подозреваемые были задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 09.06.20

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